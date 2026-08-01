Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над Россией

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 853 0

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской и других областей.

Атака беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 1 августа

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 274 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областей.

Помимо этого, российские бойцы перехватили украинские беспилотники в небе над Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, территорией Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили четыре БПЛА на подлете к Москве.

Российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны Киева. Атаки начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации Украины. ВСУ для ударов по субъектам России применяет не только дроны, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 авг
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области
1 авг
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
1 авг
В Уфе ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника
1 авг
Губернатор Развожаев: женщина погибла при ночной атаке БПЛА на Севастополь
31 июл
Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области
31 июл
Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области
31 июл
Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь
31 июл
Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК после удара дронов ВСУ по Волгограду
30 июл
Один человек погиб и трое пострадали в результате атак украинских дронов на ДНР
30 июл
Силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
20:21
Пьяный таксист устроил поджог у квартиры бывшей жены в Мурино
20:10
Западная разведка заподозрила Марокко в содействии миграционному кризису в Сеуте
19:55
В Берлине прошла массовая демонстрация против милитаризации Германии
19:35
Тело пропавшей туристки из Петербурга обнаружили в реке Кабардино-Балкарии
19:19
Три человека пострадали в результате удара ВСУ по маршрутке в Брянской области

Сейчас читают

«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни
«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино
«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео