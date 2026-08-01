Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над Россией

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской и других областей.
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
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За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 274 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областей.
Помимо этого, российские бойцы перехватили украинские беспилотники в небе над Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, территорией Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили четыре БПЛА на подлете к Москве.
Российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны Киева. Атаки начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации Украины. ВСУ для ударов по субъектам России применяет не только дроны, но и ракеты.
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