Средства ПВО за ночь сбили 274 украинских беспилотника над Россией

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 274 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областей.

Помимо этого, российские бойцы перехватили украинские беспилотники в небе над Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, территорией Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили четыре БПЛА на подлете к Москве.

Российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны Киева. Атаки начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации Украины. ВСУ для ударов по субъектам России применяет не только дроны, но и ракеты.

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