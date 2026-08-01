«Головой об стенку»: как Чадов реагирует на нелюбовь сына к чтению
В детстве актер взахлеб читал знаменитые романа Жюля Верна.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru
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Актер Алексей Чадов: сын пока не понимает, что чтение можно любить
Сын Алексея Чадова Федор, которому в июне исполнилось 12 лет, не верит, что чтение можно любить. Об этом актер заявил во время общения с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь», в котором он сыграл главную роль.
«Мы живем в нечитающий век. Мой сын до сих пор не верит, что можно любить чтение. Он не верит в это. Я ему искренне пытаюсь это объяснить, навязать местами, что ты, когда прочитаешь первую свою книгу, которую ты проживешь, <…> ты поймешь, что чтение — это увлекательнейший процесс. Он пока не верит в это», — поделился актер.
Чадов отметил, что в детстве взахлеб читал романы Жюля Верна: «Двадцать тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта» и «Капитан Немо».
Актер понимает все тонкости современного поколения и не гонит сына читать книги. По его словам, это произойдет в свое время. Чадов отметил, что не беспокоиться за развитие Федора, поскольку видит, какой он разносторонний подросток с правильными, светлыми ориентирами.
«Я тоже не ропщу и не страдаю, и головой об стенку не втыкаюсь из-за того, что это прям сейчас не происходит вынь да положь. Это произойдет тогда, когда ему нужно. Я вижу, что мой сын разносторонне развит, с ним интересно общаться, он много знает, он живой мальчишка», — добавил актер.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица и актриса Валерия Астапова уверена, что деньги и дорогие подарки не избалуют ребенка, если изначально с самого раннего детства родители вложили в него правильные ценности и убеждения.
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