Иран атаковал дронами пятый флот ВМС США в Бахрейне

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 55 0

Тегеран также ударил по другим американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Атака США на Иран — удары по флоту в Бахрейне

Фото: www.globallookpress.com/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия Ирана нанесла удар по силам Пятого флота США, который базируется в Бахрейне. Об этом сообщает гостелекомпания исламской республики IRIB.

«После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот военно-морских сил США в Бахрейне подвергся атакам», — говорится в заявлении.

Удары осуществлялись с использованием беспилотников. Телекомпания подчеркнула, что атаке подверглись основные объекты, в том числе коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы Patriot.

Кроме того, иранские СМИ заявили об ударах по другим американским объектам на Ближнем Востоке. В частности, были совершены атаки на базу «Аль-Харир» в иракском Курдистане и корабли и катер в Ормузском проливе.

Атака США на Иран

Вашингтон в ночь на 11 июня объявил о начале новой атаке на Иран. Под ударами оказались военные объекты в нескольких городах исламской республики. В ответ Тегеран сообщил о закрытии Ормузского пролива для всех судов.

Ранее 5-tv.ru писал о бое между иранскими и американскими военными в Персидском заливе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Путин провел совещание с правительством РФ. Главное
6:10
Су-35с на боевом дежурстве. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
5:44
Показ нового «Буратино» с успехом прошел на фестивале российского кино в Сербии
5:31
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура из Казани
4:57
Иран атаковал дронами пятый флот ВМС США в Бахрейне

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
Аксенова, Проклова, Варлей и другие: актрисы, которые решились рассказать о сексуальных домогательствах
Тихий закат великой актрисы: последние годы жизни Людмилы Чурсиной
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео