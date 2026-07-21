Армия США наносит новые удары по Ирану
Операцию проводят по указанию американского президента Дональда Трампа.
Фото: Mark Avery/ТАСС
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Вооруженные силы США начали новую серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
Операция проводится по указанию президента США Дональда Трампа. Ключевая цель атаки — дальнейшее ослабление военного потенциала Тегерана, чтобы предотвратить нападения на торговые суда в Ормузском проливе, утверждают в CENTCOM.
По данным агентства Reuters и ряда иранских СМИ, взрывы прогремели в городах на юге страны: Бендер-Аббас, Чабахар и Конарак, системы ПВО задействовали в районе атомной электростанции в Бушере.
Вашингтон возобновил бомбардировки после срыва временного перемирия в начале июля. Это уже десятая ночь подряд, когда американские военные наносят удары по объектам на территории исламской республики.
Тем временем The Washington Post предупреждает: противостояние между США и Ираном на фоне гибели американских военных указывает на стремительно приближающуюся полномасштабную войну. За последнюю неделю ВС США потеряли как минимум троих солдат: двое погибли в результате удара по базе в Иордании, еще один — при подрыве боеприпасов с беспилотника в Ираке.
В Пентагоне, по данным американских журналистов, вовсю готовятся к более масштабным боевым действиям, увеличив переброски авиации в регион. Однако расширение операций может ограничить дефицит боеприпасов и средств ПВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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