Иран ударил по трем базам США в Кувейте
Атака проходила в рамках 19-го этапа операции «Молния».
Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office
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Армия Ирана поразила объекты на территории трех военных баз США в Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV в своем Telegram-канале.
Атака проходила в рамках 19-го этапа операции, которая получила название «Молния».
«Ударные беспилотники-камикадзе атаковали административные здания и антенны радиопеленгации на базе „Арифджан“, площадку для стоянки вертолетов в лагере „Аль-Удайри“, а также казарму на авиабазе „Ахмад Аль-Джабер“ в Кувейте», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники в переговорах между США и Ираном предложили прекратить огонь на десять дней.
Соединенные Штаты рассматривают возможность принять эту инициативу, а также призывают Израиль не делать шагов, которые могут «закрыть дипломатическое окно».
При этом Вашингтон, по информации американских журналистов, готовится к полномасштабной войне с Ираном. В регион уже были направлены истребители и самолеты-заправщики. Израиль тоже готовится к обострению конфликта на Ближнем Востоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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