США ударили по военным командным центрам в Иране

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 82 0

Взрывы прогремели в нескольких городах исламской республики, а также на острове Кешм.

Новые удары США по Ирану 24 июля — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Seaman Ford Williams

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Тема:
Ормузский пролив

Американские военные завершили 13-ю с начала июля серию ударов по территории Ирана. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования ВС США успешно завершили 13-ю ночь подряд ударов по Ирану», — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что удары наносились по военным командным центрам исламской республики, складам с беспилотниками, сетям связи, пунктам берегового наблюдения, а также портам.

Иранские СМИ, в свою очередь, рассказали о взрывах в городах Ахваз, Джаск, Фирузабад, Тефт, Бендер-Аббас, Омидийе, Эндимешк, а также на острове Кешм.

Как передает телеканал Press TV, четыре человека погибли в результате удара американских военных по Ахвазу, еще пятеро получили ранения.

Центральное командование ВС США сообщило о начале новых атак на исламскую республику ночью 24 июля. Утверждается, что их цель — ослабить военный потенциал Ирана, а также устранить «угрозы коммерческим судам» в Ормузском проливе.

Ранее 5-tv.ru писал о подрыве нефтетанкера при попытке пройти через заминированный участок в проливе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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