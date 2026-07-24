США ударили по танкеру в Оманском заливе

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 81 0

Два члена экипажа погибли.

Конфликт на Ближнем Востоке: США ударили по танкеру с газом

Фото: www.globallookpress.com/Ford Williams/U.S. Navy

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Тема:
Война в Иране

Военнослужащие США выпустили две ракеты по танкеру в Оманском заливе, заподозрив судно в транспортировке иранского газа. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания исламской республики IRIB в соцсети X.

Отмечается, что в результате удара погибли два члена экипажа.

«Американские военные выпустили две ракеты по танкеру со сжиженным газом, который направлялся в региональные воды со стороны Оманского залива, полагая, что он перевозит иранский газ», — говорится в сообщении.

Грузовое судно было остановлено, добавили в IRIB. Под каким флагом оно следовало, не уточняется.

Чуть ранее командующий центральным штабом иранских сил «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что за каждого погибшего при ударах США гражданина исламской республики последует неминуемое возмездие. Иранская сторона будет убивать по одному американскому военнослужащему. По его словам, такой принцип Тегеран намерен считать официальной стратегией дальнейшего противостояния.

Эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. США обвинили Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе и ударили по территории исламской республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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