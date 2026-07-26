Путин утвердил базовый закон о развитии искусственного интеллекта в России

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон об искусственном интеллекте, который вводит строгие правила использования и маркировки сгенерированного контента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон устанавливает основные правила развития искусственного интеллекта в России. При этом технологии должны развиваться с учетом безопасности страны и жителей, а также традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Президент будет утверждать стратегию развития ИИ, а правительство — решать, как поддерживать разработчиков и в каких сферах можно будет использовать только российские нейросети.

Изменения коснутся и крупных сайтов, приложений и социальных сетей с аудиторией более 500 тысяч человек в день. Они должны будут дать пользователям возможность помечать тексты, изображения и другие материалы, созданные искусственным интеллектом. Кроме того, ИИ-сервисы будут обязаны объяснять, кому принадлежат права на такой контент и на каких условиях его можно использовать.

Закон также разрешает использовать защищенные авторским правом материалы для обучения нейросетей, если они получены законным способом и доступны для анализа.

Большая часть новых правил начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее эксперт НИУ ВШЭ Александр Милкус заявил, что школьников необходимо учить безопасно пользоваться искусственным интеллектом. По его мнению, детям важно развивать критическое мышление и перепроверять ответы нейросетей, поскольку ИИ уже стал частью повседневной жизни большинства учеников.

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