Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 15 по 21 июня.

Центральными событиями недели выступают открывающее дверь к новым возможностям новолуние в Близнецах и летнее солнцестояние, знаменующее пик солнечной энергии.

В понедельник Солнце соединится с Луной в воздушных любознательных Близнецах и создает позитивный интервал для формулировок желаний и целей, особенно в сферах общения, обучения и поездок. Общайтесь, заводите новые знакомства, делитесь идеями, расширяйте кругозор. Близнецы учат гибкости и способности жить в режиме многозадачности. Поэтому сейчас особенно полезно быть открытыми к новым условиям меняющегося мира и быть готовыми менять свое мнение в соответствии со свежей информацией.

Для тех, кто работает с людьми и информацией — золотое время. Переговоры идут легче, презентации находят отклик у аудитории, клиенты более сговорчивы. Однако солнечный оптимизм всю неделю размывает напряг от Нептуна. Появляется неясность и неопределенность целей, потеря направления и фокуса в основных делах. Учитывая и так природную спонтанность и хаотичность близнецовской энергии, это может в разы усилить дезорганизацию, привести к потере энергии и мотивации или излишней идеализации своих целей. Но, как всегда, у звезд есть рекомендации: сконцентрируйтесь на создании и трансляции необычного для себя образа, проявите себя творчески, реализуйте проекты, связанные с искусством, творчеством, анимацией, эзотерикой. В это время люди верят вам и легко заражаются вашими эмоциями, настроением, образами.

Соединение Меркурия и Юпитера в Раке добавляет неделе позитива и социальной активности. Становится больше душевного общения и эмоционально окрашенных контактов. Отличное время для интеллектуальной работы и для публичного представления ее результатов. Эффективно проговаривание своих чувств, ведение дневника или общение с психологами. Хорошая реакция на меняющиеся события и ловкость в общении увеличивают шансы заключить выгодные контракты, расширить клиентскую базу, запустить проекты, а знакомство с влиятельными людьми поднимет на более высокий «социальный этаж». Смело заявляйте о своих идеях, проявляйте активность и не бойтесь быть в центре внимания.

Венера в солнечном Льве возносит творческую энергию до уровня звезд и обеспечивает успех в искусстве, дизайне, в презентации себя или своего творения. Удовольствие приходит от любви или занятия любимым делом. Умиротворяющее влияние Нептуна усиливает желание отдохнуть, развлечься, поделиться чувствами с окружающими, дарить радость и яркие впечатления. Сглаживаются острые углы в отношениях и легко находятся приемлемые компромиссы. Но напрягает Плутон. Для некоторых нереализуемое желание любви, удовольствий и развлечений встанет достаточно остро. Неудовлетворенность существующим положением отразится на чувственной сфере и вызовет стремление что-то срочно поменять, Но вряд ли это приводит к удовлетворению, а лишь к авантюрам и непродуманным поступкам. Если действительно пора «встряхнуть» свою жизнь, то найдите то место, где вы на все сто готовы к эмоциональному взрыву и распаду сложившихся отношений.

Все дни Марс в Тельце очень активен в отношении финансов и расширения имущественной базы. Проявление амбиций и самоутверждения в социуме приводит к тому, что дела ладятся, инициативы находят поддержку, проекты превращаются в реальность. Благотворное влияние Юпитера усиливает эффект «оказаться в нужном месте в нужное время», придает сил для новых идей и важных побед. Мужчины более сексуально активны и щедры в отношении женщин.

21 июня Солнце покидает знак Близнецов, а значит на смену коммуникабельности и любопытству приходит желание уединения, уюта и заботы о близких. Переход светила в Рак знаменует день летнего солнцестояния. Дом и семья теперь занимают более высокое место в списке приоритетов и обеспечивают необходимый тыл для возвращения равновесия и восстановления сил. С древних времен в этот день совершали обряды на создание семьи. Водные процедуры считаются магическими и целительными. Хорошо в это время носить украшения из серебра, жемчуга или лунного камня.

Используйте заряд энергии этой недели, чтобы задать верный вектор на месяц, а под конец недели — замедлитесь и прислушайтесь к себе.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам удача улыбнется в интеллектуальной сфере, коммуникациях, публичной деятельности. Наступило время эффективного продвижения своих идей и взглядов, отстаивания своей точки зрения в деловых или учебных вопросах. Уделите время для укрепления деловых связей. Удачный период для ответственного выступления, рекламных мероприятий, переговоров и совершения сделок, подписания документов и коротких поездок. Однако, старайтесь удерживать фокус на наиболее значимых делах.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов акцентирована сфера материальных благ, накопления и приумножения имущества, а также возможности рационально пользоваться финансами. Звезды обеспечат вам жизненный комфорт и стабильные материальные накопления. Благоприятные дни для выгодных инвестиций и покупок, повышения основного дохода, монетизации своих талантов. Ресурсное состояние организма повысит правильный рацион питания, уходовые процедуры за телом и общая гармоничная обстановка.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам пришло время сбросить старую оболочку и очиститься от отживших привычек. Новолуние в вашем секторе делает вас главным героем своей жизни и предоставляет блестящие возможности для развития личностных и деловых качеств. В вас бурлит энергия и инициатива, что является благоприятным стартом для начала новых дел и внешнего проявления. Стиль речи, имидж и умение показать себя в выгодном ракурсе являются эффективными инструментами проявить свою индивидуальность.

Рак — гороскоп на неделю

Раков посетит муза вдохновения и окажет поддержку при занятиях фотоделом, рисованием, музыкой, психологией. Воображение и творчество открывают новые грани ваших талантов, неизведанные до сих пор. Лучше всего использовать потенциал недели для достижения целей с творческим подходом и опорой на внутреннее интуитивное чутье. Подходящий период для духовного развития и освоения медитативных практик. Благоприятным для здоровья и психики является уединение, сон, общение с природой, ароматерапия, солевые ванны.

Лев — гороскоп на неделю

Львы в эти дни становятся еще более инициативными и оригинальными. Заявите миру о своих талантах и способностях, продвигайте свои личные качества в интернет сообществах и в общественной деятельности. А к насущным задачам ищите нестандартные решения с творческим подходом. Возможно, стоит начать новый образ жизни, который будет отражать вашу индивидуальность. Скорее всего, друзья потребуют от вас активного участия в своей жизни. Сохраняйте позитивный настрой и знайте, что все изменения во благо.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев профессиональные достижения могут стать главной целью. Вы готовы прилагать максимальные усилия для карьерного роста и обретения общественного признания. Чтобы легче занять желаемый пост, позаботьтесь об устойчивости внутреннего стержня, а свою позицию выражайте уверенно и невозмутимо. Хорошо бы проявить организаторские способности и показать свою надежность. Эти дни также благоволят, чтобы приводить в порядок рабочие дела, оформлять официальные бумаги, планировать деятельность на ближайший период.

Весы — гороскоп на неделю

Весам лучше всего сконцентрироваться на продвижении своих идей и расширении кругозора. Верным решением будет активное участие в общественной и политической жизни. Увеличиваются шансы взаимодействия с авторитетными и влиятельными фигурами. Прекрасный период для путешествий и повышение уровня образования. Успешно решаются судебные и юридических дела, взаимодействие с официальными и правовыми органами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам использовать эти космические энергии лучше для психологической трансформации, развития внутреннего магнетизма, занятий телесно-энергетическими практиками. Возросшие в этот период сила воли и напор позволят вам взять на себя роль лидера и дадут возможность многое удачно изменить как в бизнесе, так и в жизни в целом. Приумножению благосостояния способствует прибыль от бизнеса, финансовые и банковские операции, получение крупных денежных сумм от партнеров, получение льгот, скидок и субсидий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждет удача при создании любовных и деловых союзов. Мир ждет от вас проявления таких личностных качеств, как миролюбие и умение находить компромиссы. Успешны контакты с публикой, партнерами и коллегами. Внесите творческий импульс в отношения и придумайте что-то интересное: ужин в романтической обстановке, танцевальный вечер, посещение мест, где можно получить эстетическое наслаждение или соприкоснуться с произведениями искусства.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предоставляется отличный период для ремонтных работ, благоустройства офиса или приусадебной территории. Эффективность на работе напрямую зависит от самочувствия и миролюбивого климата в коллективе. Усиление аналитических способностей, трудолюбия и старательности, благотворно скажется на рабочих процессах и отношении с коллегами. Любители активного отдыха и здорового образа жизни получат вознаграждение в виде ресурсного состояния организма

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи заметят, как увеличивается тяга к творчеству, самореализации и созданию собственного уникального образа. Даже скромным людям захочется завоевать любовь окружающих, добиться признания и славы. Это станет возможным благодаря посещению мест, связанных с отдыхом, спортом, искусством. Впустите в свою жизнь людей, с которыми вы готовы отправиться на романтические приключения. Принимайте ухаживания и комплименты в свой адрес, ведь вы достойны любви

Рыбы — гороскоп на неделю

Внимание Рыб звезды акцентируют на то, что послужит для них тылом, опорой и жизненным фундаментом, т. е. на поддержку со стороны семьи и родовой системы.

Проявите активность в домашних делах и развитии отношений с близкими родственниками. Доброта, понимание и учет общих интересов создадут приятный микроклимат в вашем жизненном пространстве. Хорошо инициировать сделки, касающиеся недвижимости, земельных участков и предметов быта.

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