«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Семья знаменитости уже начала строить грандиозные планы по открытию нового бизнеса.

Что выращивает Яна Рудковская

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко вырастили больше тысячи пионов

Продюсер Яна Рудковская и ее муж, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, вырастили больше тысячи пионов. Об этом рассказала Рудковская на своей странице в социальных сетях.

Продюсер выложила видео со своим супругом и младшим сыном Арсением, на котором они хвастаются урожаем цветов. На их участке, по словам фигуриста, расцвело больше тысячи бутонов.

«Будем делать бизнес <…> Встанем на трассе в Рублевке и будем продавать (пионы. — Прим. ред.)», — предложил спортсмен.

Домочадцы идею Плющенко поддержали. Сын уже решил, что выручка с реализации цветов пойдет на покупку маленького квадроцикла. А сама Рудковская решила, что не стоит мелочиться торговлей на трассе, нужно сразу выходить на мировой уровень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои страницы в социальных сетях. Такое решение они приняли после того, как наследник чемпиона, юный фигурист, перешел в сборную Азербайджана.

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