Фигурист Евгений Плющенко и его сын закрыли свои аккаунты в социальной сети

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр приняли решение закрыть свои персональные страницы в социальной сети Instagram*.

Теперь контент, публикуемый двукратным олимпийским чемпионом и его 13-летним наследником, доступен исключительно для тех пользователей, которые уже находятся в списке их подписчиков или чьи заявки на подписку будут одобрены владельцами профилей лично.

Для всей остальной аудитории площадки фотографии, видеоролики и любая информация на электронных стенах спортсменов оказались скрыты системным уведомлением о приватности данного профиля.

Как пишет Sports.ru, профили были закрыты после новости о том, что Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

Его отец заявил, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет. По его словам, дальнейшие результаты этого решения покажет время.

Скандал с сыновьями Евгения Плющенко

Дополнительное внимание к семье фигуриста возникло после откровенного интервью его старшего сына Плющенко — Егора Ермака. Он родился в первом браке спортсмена с Марией Ермак.

В апреле 19-летний Егор рассказал о непростых отношениях с отцом. Молодой человек утверждал, что практически не получал от Плющенко внимания и финансовой поддержки.

Он также объяснил, что решил высказаться публично, поскольку устал от, по его словам, ложного образа благополучной семьи.

После интервью Егора в конфликт вмешался Александр — сын фигуриста от продюсера Яны Рудковской. Мальчик опубликовал обращение к старшему брату, в котором обвинил его во лжи и заявил, что больше не может называть его братом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.