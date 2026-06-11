Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова

Студенту назначили принудительные работы после кражи электромопеда сына Жукова

Останкинский суд Москвы назначил студенту три года принудительных работ по делу о краже электромопеда, связанного с семьей солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

До этого гособвинение просило назначить молодому человеку четыре года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Сам студент вину не признал. Его защита настаивала на прекращении уголовного преследования и просила вынести оправдательный приговор.

Потерпевшей по делу признана супруга певца Регина Бурд. Согласно ее показаниям, которые огласили в суде, они вместе с мужем купили электромопед и запасные детали к нему для сына. Мальчик сообщил матери в ноябре 2025 года, что подарок пропал. По словам Бурд, электромопед до этого оставили у дома друга сына.

Подсудимый во время разбирательства представил другую версию событий. Он утверждал, что узнал об электромопеде из группового чата в Telegram, в котором писали, что транспорт долго стоит на улице и выглядит бесхозным. После этого, по его словам, он забрал электромопед через курьера, но собирался не присвоить его, а вернуть настоящему владельцу.

Молодой человек также сообщал суду, что разместил объявление в чате для любителей мотоспорта. Он рассчитывал, что владелец электромопеда мог состоять в этом сообществе и таким образом узнает о находке.

Кроме того, студент утверждал, что обращался в полицию по факту обнаружения транспорта. Он настаивал, что не пытался скрыть электромопед и не предпринимал действий, которые могли бы говорить о намерении оставить его себе.

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