Диане Шурыгиной продлили арест по делу о распространении порнографических материалов

Диане Шурыгиной продлили арест по делу о распространении порноматериалов

Троицкий суд Москвы продлил срок содержания блогера Дианы Шурыгиной под стражей до 19 августа 2026 года в рамках расследования уголовного дела о распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — сказано в сообщении.

Изначально ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 11 суток — до 19 июля.

Уголовное производство в отношении Шурыгиной возбудили 19 мая 2026 года. До заключения в СИЗО ей была назначена другая мера пресечения — домашний арест. По версии следствия, блогер нарушила установленные ограничения, после чего вопрос о ее дальнейшем пребывании под стражей был рассмотрен судом.

В случае признания вины Шурыгиной может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после решения суда о заключении в СИЗО блогер появилась на кадрах из зала заседания в розовом спортивном костюме.

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