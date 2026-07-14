Диане Шурыгиной продлили арест по делу о распространении порнографических материалов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Блогер останется в СИЗО до 19 августа.

Диане Шурыгиной продлили арест до 19 августа

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диане Шурыгиной продлили арест по делу о распространении порноматериалов

Троицкий суд Москвы продлил срок содержания блогера Дианы Шурыгиной под стражей до 19 августа 2026 года в рамках расследования уголовного дела о распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — сказано в сообщении.

Изначально ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 11 суток — до 19 июля.

Уголовное производство в отношении Шурыгиной возбудили 19 мая 2026 года. До заключения в СИЗО ей была назначена другая мера пресечения — домашний арест. По версии следствия, блогер нарушила установленные ограничения, после чего вопрос о ее дальнейшем пребывании под стражей был рассмотрен судом.

В случае признания вины Шурыгиной может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после решения суда о заключении в СИЗО блогер появилась на кадрах из зала заседания в розовом спортивном костюме. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Назван серьезный риск использования нейросетей
22:59
Россиянам рассказали, как спасти огород после затяжных дождей
22:56
«Ни сзади, ни между ног»: телеканалам объяснили, как снимать атлеток
22:47
Спектакль про усадьбы и занятия по рисованию: что готовит для гостей проект «Лето в Москве»
22:29
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне
22:22
Средства ПВО уничтожили 340 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы

Сейчас читают

Комфорт на первом месте: как выбрать переноску для кошки или собаки
Шубы, крипта и вебкам: беременная от Иракли модель раскрыла детали уголовного дела
«Не могу не лапать»: как зависимость мужа от секса разрушила 30-летний брак
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео