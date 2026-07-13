«Как такое возможно?» — семья Тиммы не понимает, куда исчезли деньги спортсмена

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 60 0

Родственники баскетболиста пытаются через суд разобраться с этим вопросом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Artur Stabulnieks; 5-tv.ru

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Отец Тиммы заявил, что к моменту смерти со счетов спортсмена исчезли все деньги

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма не понимает, куда исчезли деньги спортсмена после его смерти. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Янис был официальным миллионером, и в день ухода не было на счету практически денег. Как такое возможно? Этот вопрос мне кажется очень странным. Я хотел бы задать его кому-то, но не знаю кому. Куда ушли деньги, как они ушли и почему?» — задается вопросами отец баскетболиста.

По словам Райтиса, семья решила обратиться в суд как раз, чтобы разобраться в ситуации с наследством спортсмена. Он отметил, что именно желание добиться справедливости стало причиной подачи иска.

«Поэтому мы подаем документы в суд. Если бы мы ни во что не верили, тогда мы не подавали бы в суд», — заявил Тимма.

Судебные разбирательства

Родственники Яниса Тиммы судятся с его бывшей супругой, певицей Анной Седоковой, из-за наследства, оставшегося после смерти спортсмена. Семья баскетболиста считает, что часть имущества должна перейти его сыну от первого брака — Кристиану. По неофициальным данным, речь идет о нескольких квартирах в Москве. Истцы утверждают, что недвижимость покупал Тимма, но после их продажи деньги по условиям брачного договора остались у Седоковой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Райтис Тимма обинил бывшую сноху во лжи о домашнем насилии со стороны его сына.

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