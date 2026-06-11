«Пусть сам решит»: почему Виктория Антонова и Александр Петров не показывают сына

Актриса Виктория Антонова рассказала о воспитании сына от Александра Петрова

Актриса Виктория Антонова впервые рассказала, как она и ее супруг, актер театра и кино Александр Петров, воспитывают своего годовалого сына. В беседе с изданием StarHit Антонова объяснила, что пара намерена ограждать ребенка от излишнего внимания прессы.

По словам Виктории, они не будут показывать мальчика публике, пока он не станет достаточно взрослым, чтобы сам решить — нужна ли ему популярность.

«Пусть он сам вырастет и принимает решение», — заявила актриса.

Она добавила, что их сыну сейчас только один год. Он пока не до конца осознает, что видит отца на экране. При этом в семье не включают ребенку мультфильмы. Вместо этого мальчик просит родителей читать ему вслух книги.

Ранее 5-tv.ru рассказали о том, что Петров мечтал сыграть в детективном сериале «После Фишера. Инквизитор». Он также признался, что завидовал Ивану Янковскому

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