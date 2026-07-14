Прятал фотографии: Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы
Когда баскетболист был жив, певица препятствовала его общению с родным ребенком, утверждает адвокат Маргарита Гаврилова.
Фото: legion-media
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Анна Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова при жизни бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, препятствовала его общению с родным сыном Кристианом, а после смерти спортсмена запретила своему ребенку контактировать с наследником экс-супруга. Об этом сообщило 7Дней.ru со ссылкой на интервью адвоката семьи Тиммы Маргариты Гавриловой.
Препятствование общению
По словам правозащитницы, еще при жизни баскетболиста Седокова негативно реагировала на любые напоминания о существовании его старшего сына. Янису приходилось прятать фотографии Кристиана, чтобы не вызывать гнева певицы.
Исполнительница также запрещала своему сыну от бизнесмена Артема Комарова — Гектору — видеться с наследником Тиммы.
Борьба за наследство
Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года. После его смерти выяснилось, что все имущество, нажитое в браке с Седоковой, было переписано на певицу, и единственный сын спортсмена — Кристиан — не получил ничего.
Семья Тиммы подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Однако точка в этом вопросе до сих пор не поставлена.
По данным СМИ, Седокова уже успела распорядиться значительной частью наследства. Известно, что она приобрела недвижимость в Дубае и автомобиль Porsche Cayenne.
Признание Седоковой о насилии
Скандал с наследством развивается на фоне недавнего откровения Анны Седоковой. Певица впервые публично заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны покойного мужа.
В своем видеообращении она рассказала, что в День святого Валентина Янис сильно ее избил, после чего у нее на пол-лица был синяк.
Певица призналась, что боялась за детей и однажды ночью, когда Тимма заснул с ножом в руках, ей удалось выбраться из комнаты и увести ребенка.
«Мы все боялись. Каждый раз, когда он заходил в комнату. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — сказала Седокова.
Она также подтвердила, что Тимма неоднократно просил прощения, но ситуация не менялась.
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