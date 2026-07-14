Прятал фотографии: Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Когда баскетболист был жив, певица препятствовала его общению с родным ребенком, утверждает адвокат Маргарита Гаврилова.

Скандал вокруг Анны Седоковой и Янисом Тиммой: в чем суть

Фото: legion-media

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анна Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова при жизни бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, препятствовала его общению с родным сыном Кристианом, а после смерти спортсмена запретила своему ребенку контактировать с наследником экс-супруга. Об этом сообщило 7Дней.ru со ссылкой на интервью адвоката семьи Тиммы Маргариты Гавриловой.

Препятствование общению

По словам правозащитницы, еще при жизни баскетболиста Седокова негативно реагировала на любые напоминания о существовании его старшего сына. Янису приходилось прятать фотографии Кристиана, чтобы не вызывать гнева певицы.

Исполнительница также запрещала своему сыну от бизнесмена Артема Комарова — Гектору — видеться с наследником Тиммы.

Борьба за наследство

Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года. После его смерти выяснилось, что все имущество, нажитое в браке с Седоковой, было переписано на певицу, и единственный сын спортсмена — Кристиан — не получил ничего.

Семья Тиммы подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Однако точка в этом вопросе до сих пор не поставлена.

По данным СМИ, Седокова уже успела распорядиться значительной частью наследства. Известно, что она приобрела недвижимость в Дубае и автомобиль Porsche Cayenne.

Признание Седоковой о насилии

Скандал с наследством развивается на фоне недавнего откровения Анны Седоковой. Певица впервые публично заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны покойного мужа.

В своем видеообращении она рассказала, что в День святого Валентина Янис сильно ее избил, после чего у нее на пол-лица был синяк.

Певица призналась, что боялась за детей и однажды ночью, когда Тимма заснул с ножом в руках, ей удалось выбраться из комнаты и увести ребенка.

«Мы все боялись. Каждый раз, когда он заходил в комнату. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — сказала Седокова.

Она также подтвердила, что Тимма неоднократно просил прощения, но ситуация не менялась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Владимир Путин: ключевая ставка должна снижаться
14:01
Отпугивает покупателя: что не стоит делать при продаже машины
13:57
Кино в Долине шаров: Джеки Чан прилетел в Казахстан на съемки фильма
13:49
Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме
13:42
Десятки дронов в коробке с плиткой: как ФСБ сорвала теракт на территории Подмосковья
13:37
«Абсурд»: Песков о решение ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

Сейчас читают

Психологический портрет семьи Усольцевых: как они вели себя в день исчезновения
Затопило дома и дороги: Свердловская область тонет из-за тропических ливней
Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео