Прятал фотографии: Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы

Анна Седокова запретила сыну общаться с наследником Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова при жизни бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, препятствовала его общению с родным сыном Кристианом, а после смерти спортсмена запретила своему ребенку контактировать с наследником экс-супруга. Об этом сообщило 7Дней.ru со ссылкой на интервью адвоката семьи Тиммы Маргариты Гавриловой.

Препятствование общению

По словам правозащитницы, еще при жизни баскетболиста Седокова негативно реагировала на любые напоминания о существовании его старшего сына. Янису приходилось прятать фотографии Кристиана, чтобы не вызывать гнева певицы.

Исполнительница также запрещала своему сыну от бизнесмена Артема Комарова — Гектору — видеться с наследником Тиммы.

Борьба за наследство

Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года. После его смерти выяснилось, что все имущество, нажитое в браке с Седоковой, было переписано на певицу, и единственный сын спортсмена — Кристиан — не получил ничего.

Семья Тиммы подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Однако точка в этом вопросе до сих пор не поставлена.

По данным СМИ, Седокова уже успела распорядиться значительной частью наследства. Известно, что она приобрела недвижимость в Дубае и автомобиль Porsche Cayenne.

Признание Седоковой о насилии

Скандал с наследством развивается на фоне недавнего откровения Анны Седоковой. Певица впервые публично заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны покойного мужа.

В своем видеообращении она рассказала, что в День святого Валентина Янис сильно ее избил, после чего у нее на пол-лица был синяк.

Певица призналась, что боялась за детей и однажды ночью, когда Тимма заснул с ножом в руках, ей удалось выбраться из комнаты и увести ребенка.

«Мы все боялись. Каждый раз, когда он заходил в комнату. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — сказала Седокова.

Она также подтвердила, что Тимма неоднократно просил прощения, но ситуация не менялась.

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