Кино в Долине шаров: Джеки Чан прилетел в Казахстан на съемки фильма

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Легендарный актер и мастер боевых искусств выступит режиссером новой части франшизы «Доспехи Бога».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nick Zonna; 5-tv.ru

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Джеки Чан прилетел в Казахстан на съемки фильма

В Казахстан прилетел известный мастер кунг-фу Джеки Чан, который, возможно, впервые в жизни попробовал кумыс. Традиционным напитком актера встретили в аэропорту. На полуострове Мангистау пройдут съемки его нового фильма.

На экраны 15 лет спустя возвращается культовая франшиза «Доспехи Бога». Джеки Чан сыграет главную роль и выступит режиссером. По его словам, фантастические пейзажи местности с необычным рельефом и так называемая Долина шаров — с камнями уникальной формы — станут идеальными декорациями.

В четвертой части актер снова предстанет в образе охотника за сокровищами — Азиатского ястреба. Ему предстоит добыть древний артефакт. Но сделать это будет непросто — за реликвию обещают внушительную награду, и есть немало желающих ее получить. Так что продолжение должно получиться не менее зрелищным, чем легендарное начало франшизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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