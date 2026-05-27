«Смотрел на Ивана Янковского и завидовал»: Петров мечтал сыграть в «Фишере»

Актер Александр Петров исполнил свою мечту сыграть в сериале «Фишер»

Актер театра и кино Александр Петров не скрывал бурной радости на премьере детективного сериала «После Фишера. Инквизитор», в котором он исполнил одну из главных ролей. Как оказалось, артист давно мечтал попасть в этот проект и внимательно наблюдал за судьбой первых двух сезонов. В них расследованием преступлений занимался харизматичный герой, блестяще сыгранный Иваном Янковским.

«На самом деле у меня была мечта сниматься в „Фишере“. Я смотрел на Ивана Янковского и завидовал абсолютной белой завистью, думал, я тоже так хочу. Вот этого следователя, погони, значит, какое-то болото, еще что-то, вот эти крупные планы. Огромное спасибо Ливану Капанадзе (оператор проекта. — Прим. ред.) и Оле Френкель (режиссер-постановщик. — Прим. ред.)», — сказал Петров.

Отдельно актер выделил вклад в проект Ольги Френкель — он был удивлен умением хрупкой женщины снимать настолько мощное и брутальное кино. Кроме того, большую благодарность Петров адресовал продюсеру проекта Федору Бондарчуку. Именно он, по словам артиста, был автором идеи, вдохновителем команды — человеком, благодаря которому появился «Фишер».

Криминальная драма с элементами психологического триллера «После Фишера. Инквизитор» — третий сезон российского детективного триллера «Фишер». Сюжеты всех частей антологии основаны на реальных преступлениях, личностях известных маньяков и деталях расследования.

В первом сезоне в главных ролях были задействованы Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко, во втором к проекту присоединились Ирина Старшенбаум и Никита Худяков, а в третьем — Александр Петров, Юлия Снегирь и Полина Гухман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Френкель получила предложение руки и сердца прямо на премьере своей картины. Трогательный момент произошел, когда вся команда сериала стояла на сцене. Избранник режиссера Александр Зарубов опустился на одно колено и услышал заветное «Да!», после чего зал взорвался аплодисментами.

