Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

В обители реконструируют башню № 10 и восстановят храм святителя Иоанна Златоуста.

Собянин сообщил о реставрации объекта культурного наследия

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Мэр Москвы Собянин: в городе продолжат реставрацию Донского монастыря

В столице продолжат комплексную реставрацию ансамбля Донского монастыря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Все здания являются объектом культурного наследия федерального значения. На территории комплекса расположены свыше 30 памятников истории и архитектуры.

«Комплексная реставрация идет уже несколько лет — за счет федерального и городского бюджетов, помощи меценатов», — уточнил мэр Москвы.

Специалисты уже привели в порядок Дом настоятеля, который построили в 1749 году. Также отремонтировали фасады и купола «Нового» собора (его возводили в конце XVII века, а потом обновляли в середине XVIII). Из двенадцати крепостных башен привели в порядок девять.

В 2016 и 2017 годах, проекты по реставрации Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила получили премию «Московская реставрация».

В планах, по словам мэра, — завершить реставрацию башни № 10 и восстановить храм святителя Иоанна Златоуста вместе с нижним храмом великомученицы Екатерины.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовало строительство автомобильной дороги между Родниковой улицей и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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