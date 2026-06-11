Собянин: добираться до районов Солнцево и Ново-Переделкино станет удобнее

В столице началось строительство автомобильной дороги между Родниковой улицей и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Соединит их реконструированный и продленный Проектируемый проезд № 6662, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

На новой трассе организуют движение городского пассажирского транспорта, установят светофоры и современные остановки. Также установят пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки.

Параллельно в районе Солнцево продолжается другой проект — строительство и реконструкция дорог на участке от Волынской до Родниковой улицы. Эти работы планируют завершить уже в текущем году. В итоге оба объекта обеспечат прямую связь от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до Волынской улицы и далее к Боровскому шоссе.

Основной объем работ, включая реконструкцию проездов № 6522, № 6521 и № 635, организацию подъездов к деревне Орлово и садовое некоммерческое товарищество «Западный», а также создание наземной парковки у спорткомплекса «Арктика», будет полностью завершен в 2028 году.

«В результате улучшится транспортная доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево, будет комфортный подъезд к горнолыжному комплексу „Ново-Переделкино“ и зданию участков мировых судей», — рассказал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что в столице к 2027 году построят «Технопарк Щербинка».

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