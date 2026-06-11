«Уйти в другую комнату»: MARGO рассказала, что помогает не срываться на ребенка

MARGO: детей бить нельзя, особенно мальчиков

Нельзя срываться на детей. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица MARGO (Маргарита Овсянникова — настоящее имя) на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

Овсянникова отметила, что слышала мнение о том, что матерям особенно важно избегать физических наказаний в отношении сыновей. Поэтому она старается придерживаться более мягких методов воспитания. Кроме того, в семье звезды есть детский психолог.

«Говорят, что мальчиков тем более нельзя бить. Я слышала такое. И именно, что мама не может. Что если папа может наказать, а вот мама нельзя. Но я держусь. У нас еще в семье работает детский психолог. И она рекомендует, если ты злишься, нужно уйти в другую комнату. Ну, правда. Конечно, желательно на детей не срываться», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что MARGO старается держать сына в рамках, чтобы он не наглел. Также артистка рассказала, кем видит сына в будущем и старается его воспитывать соответственно.

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