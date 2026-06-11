Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Основной темой встречи стали вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки к выборам депутатов Госдумы.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой встречи стали вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре этого года.

С докладом перед участниками совещания выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он представил информацию, связанную с организацией работы правоохранительных органов в преддверии избирательной кампании.

В обсуждении приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел совещание с правительством России.

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