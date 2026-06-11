Самый маленький город в Австралии продают за 20 миллионов рублей

В Австралии выставили на продажу город Куладди, самый маленький населенный пункт в стране. Об этом пишет издание Daily Mail.

Город, население которого составляет всего два человека, продают за 400 тысяч австралийских долларов (примерно 20 миллионов рублей). Он дешевле большинства домов в Великобритании.

Куладди находится более чем в 800 километрах к западу от Брисбена. В черте города находятся четырехспальный придорожный комплекс, мотель, магазин, питейное заведение и четырехзвездочный ресторан. Сейчас в Куладди живут две женщины — Кэрол Ярроу и Джо Корнел. В 2023 году они приобрели местное заведение Foxtrap Road House и надеялись вдохнуть в город «новую жизнь». Теперь Ярроу планирует отойти от дел, а Корнел — переехать в другое место.

Новому хозяину предстоит контролировать работу местной почты и всех городских заведений. Риелтор Бекки Джесман из Charleville Real Estate заявила, что Куладди прекрасно подойдет небольшому предприятию, семье с детьми или пожилой паре, которая ищет необычный образ жизни.

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