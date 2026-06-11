Радио «Судного дня» передало второй необычный сигнал за сутки

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Очередное сообщение прозвучало в 13:05 по московскому времени.

Что передало радио Судного дня 11 июня

Фото: 5-tv.ru

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Радио Судного дня УВ-76 передало новый сигнал

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня», передала второе необычное сообщение за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», следящий за эфирами станции.

По данным канала, новое сообщение прозвучало в 13:05 по московскому времени. В эфире передалось слово «медиумизм».

Ранее в тот же день УВБ-76 уже привлекала внимание наблюдателей. Как писал 5-tv.ru, радиостанция передала слово «шарфотол» в 10:56 по московскому времени. Примечательно, что это сообщение прозвучало впервые почти за пять лет. До этого такое же слово фиксировали 18 августа 2021 года.

УВБ-76 — военная коротковолновая радиостанция. В открытых источниках ее часто называют радио «Судного дня». Также за станцией закрепилось прозвище «Жужжалка» из-за характерного повторяющегося сигнала, похожего на жужжание.

Радиостанция работает с 1970-х. Обычно в эфире звучит монотонный сигнал, однако иногда он прерывается голосовыми сообщениями. В такие моменты передаются наборы букв, цифр, а также отдельные слова.

За эфирами УВБ-76 давно следят радиолюбители, исследователи и криптографы. Они записывают новые сообщения, сравнивают их с прошлыми передачами и пытаются понять, может ли в таких шифровках быть скрытый смысл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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