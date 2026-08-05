«Ребенок съемочной площадки»: как Мила Ершова совмещает материнство и работу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 35 0

Актриса родила сына четыре месяца назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Мила Ершова призналась, что берет сына на съемочную площадку

Актриса Мила Ершова после рождения ребенка старается не отделять материнство от профессиональной жизни и берет малыша с собой на съемки и мероприятия. По словам артистки, такой подход помогает ребенку привыкнуть к новой обстановке и общению с людьми. Об этом Мила Ершова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актриса призналась, что сейчас у нее нет большого количества съемок. Однако при необходимости она не оставляет ребенка дома и берет его с собой.

«Сейчас у меня нет съемок таких активных. У меня так, по чуть-чуть, поэтому беру ребенка с собой», — рассказала Ершова.

По словам артистки, малыш уже привык к большому количеству людей и спокойно чувствует себя в творческой среде.

«Он очень социализируется, потому что мы везде его с собой таскаем. Он не боится», — поделилась актриса.

Ершова с улыбкой предположила, что в будущем ребенок может стать настоящим представителем закулисного мира.

«Мне кажется, он будет такой ребенок съемочной площадки, ребенок театра, который вот ходит, его все знают, и он как бы бегает», — добавила артистка.

Мила Ершова сыграла в фильме «Последний богатырь. Колобок» Ладу — свободолюбивую девушку, которая не боится принимать собственные решения. Вместе с пекарем Тихоном и Колобком она отправляется навстречу приключениям и становится важной частью их путешествия.

Мила Ершова вышла замуж за коллегу по сериалу «Трудные подростки» Святослава Рогожана в 2024 году. В апреле 2026 года у пары родился сын. Мальчика назвали Каем.

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