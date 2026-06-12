«Я бы три раза все выдал»: на что Илья Малаков готов пойти ради крупной суммы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 39 0

Разговор о внушительном выигрыше привел к любопытному признанию.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Актер Илья Малаков выдал бы все тайны своей семьи за десять миллионов рублей

Актер Илья Малаков выдал бы все тайны своей семьи за десять миллионов рублей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Почти семейное шоу» Ильи Фарфеля.

По словам артиста, в его жизни нет секретов, которые он тщательно скрывает от окружающих. При этом некоторые вещи, связанные с внутренним миром человека, по его мнению, невозможно оценить никакими деньгами. Однако Малаков с улыбкой признался, что за внушительный гонорар все же мог бы стать более откровенным.

«Ну, с одной стороны, у нас нет никаких тайн, допустим. Мне только особо нечего-то и скрывать в принципе. Я не особо интересен, наверное, для желтой прессы в этом смысле, но, наверное, есть какой-то внутренний мир, который ты просто не готов отдать ни за какие деньги, ну, может, за десять лямов (миллионов. — Прим. ред.) сказал бы все», — заявил актер.

В сериале, в котором снимается Малаков, несколько семей борются за приз в размере 30 миллионов рублей. Размышляя о такой сумме, Малаков пошутил, что ради подобного выигрыша был бы еще более откровенным.

«Да, я бы три раза все выдал», — сказал Малаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники отобрали народной артистки России Ларисы Долиной не только элитную квартиру, но и абсолютно все сбережения, накопленные за долгие годы творческой деятельности. Звезда уже не верит в то, что она сможет вернуть похищенные деньги.

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