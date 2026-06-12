«Я бы три раза все выдал»: на что Илья Малаков готов пойти ради крупной суммы

Актер Илья Малаков выдал бы все тайны своей семьи за десять миллионов рублей

Актер Илья Малаков выдал бы все тайны своей семьи за десять миллионов рублей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Почти семейное шоу» Ильи Фарфеля.

По словам артиста, в его жизни нет секретов, которые он тщательно скрывает от окружающих. При этом некоторые вещи, связанные с внутренним миром человека, по его мнению, невозможно оценить никакими деньгами. Однако Малаков с улыбкой признался, что за внушительный гонорар все же мог бы стать более откровенным.

«Ну, с одной стороны, у нас нет никаких тайн, допустим. Мне только особо нечего-то и скрывать в принципе. Я не особо интересен, наверное, для желтой прессы в этом смысле, но, наверное, есть какой-то внутренний мир, который ты просто не готов отдать ни за какие деньги, ну, может, за десять лямов (миллионов. — Прим. ред.) сказал бы все», — заявил актер.

В сериале, в котором снимается Малаков, несколько семей борются за приз в размере 30 миллионов рублей. Размышляя о такой сумме, Малаков пошутил, что ради подобного выигрыша был бы еще более откровенным.

«Да, я бы три раза все выдал», — сказал Малаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники отобрали народной артистки России Ларисы Долиной не только элитную квартиру, но и абсолютно все сбережения, накопленные за долгие годы творческой деятельности. Звезда уже не верит в то, что она сможет вернуть похищенные деньги.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.