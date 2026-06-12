Старшая дочь короля Таиланда умерла после почти четырех лет комы

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 179 0

Все эти годы ее жизнь поддерживали аппараты ИВЛ.

В Таиланде умерла старшая дочь короля после четырех лет комы

Фото: RUNGROJ YONGRIT/ТАСС

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В Таиланде 11 июня скончалась старшая дочь короля Махи Вачиралонгкорна (Рама X) принцесса Баджракитиябха после продолжительной болезни. Ей было 47 лет. Об этом сообщило бюро королевского двора.

По информации источника, в декабре 2022 года принцесса внезапно потеряла сознание из-за проблем с сердцем во время прогулки с собаками, после чего пребывала в коме.

В заявлении говорится, что с 21 мая ее состояние ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника. Она также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и аномальной свертываемости крови. Все эти годы ее жизнь поддерживали аппараты ИВЛ.

«Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда», — говорится в публикации газеты Nation.

По распоряжению короля Таиланда, бюро королевского двора организует церемонию прощания. Погребение тела принцессы состоится в тронном зале Пиман Раттайя на территории Большого дворца.

Как ранее писал 5-tv.ru, 24 октября 2025 года умерла бабушка принцессы, королева-консорт Сирикит, в возрасте 93 лет. Она находилась под наблюдением врачей с 2019 года, а за неделю до смерти у нее диагностировали инфекцию кровотока.

Она была известна своим дипломатическим талантом, любовью к традициям и активной благотворительной деятельностью, включая проекты по сохранению ремесел и восстановлению лесов. Благодаря ее поддержке тайский шелк стал мировым символом культуры.

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