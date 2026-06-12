Подросток лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Хирурги более трех часов проводили сложную операцию.

Подросток лишилась части руки на подработке под Петербургом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пятнадцатилетняя девочка лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

В поселке Колтуши Всеволожского района девушка получила тяжелую производственную травму: ее кисть затянуло между валиками станка, что привело к отрыву конечности. В некоторых местах ткань была сильно истончена, наблюдались множественные ссадины и раны.

Коллеги оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее вместе с ампутированными фрагментами в клинику вуза.

Врачи клиники более трех часов проводили сложную операцию. Из-за характера травмы полностью сохранить руку не удалось, однако хирурги максимально сохранили оставшиеся анатомические структуры руки.

Впереди у пациентки длительное наблюдение у врачей и поэтапная реабилитация.

Как ранее писал 5-tv.ru, 9 июня в руках 13-летнего подростка загорелся неизвестный взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в доме на Большой Академической в Москве.

По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в квартире, и в какой-то момент вещество вспыхнуло у него в ладонях.

До этого, в конце мая, в Петербурге на Московском проспекте погиб подросток, сорвавшийся с крыши девятиэтажного дома при попытке забраться наверх. По данным источника, погибший был руфером.

Ранее, 25 мая, в подмосковном Алабушево подросток попал под поезд «Клин — Москва» и получил тяжелые травмы, включая ампутацию ноги. По словам отца, юноша не был зацепером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Аракчи завил о победе Ирана в конфликте с США
0:07
Экс-министр ДНР Пинчук заявил об украинском следе в организации покушения на него
23:49
Украина исключила русский из списка подлежащих защите языков
23:08
Подросток лишилась части руки на летней подработке в Ленинградской области
22:48
«Бурдж-Халифа» в Дубае засиял цветами флага России
22:22
Закон обязывает? Можно ли получить экстренную помощь в частной клинике

Сейчас читают

Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем канцелярии президента
Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео