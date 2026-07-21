Преступная самонадеянность: что ждет родителей за вовлечение детей в экстрим

Адвокат Пономарева: смерть ребенка на Эльбрусе грозит его отцу 2 годами тюрьмы

Гибель 11-летнего мальчика во время восхождения на Эльбрус стала поводом для обсуждения не только беспечности родителей, но и ответственности за вовлечение детей в опасные увлечения взрослых. Трагедия произошла 19 июля в Кабардино-Балкарии. Отец и сын приехали покорять гору из Ставропольского края, и это не был их первый опыт. В 2025 году они не дошли до вершины всего 300 метров, ребенку стало плохо на большой высоте. Тогда юный альпинист с папой спустились по канатной дороге к станции «Гарабаши», там они установили флаг школы мальчика и даже получили от руководства благодарность.

В образовательном учреждении, видимо, никого не смутило, что ребенок буквально рисковал жизнью ради похвалы от родителя и красивого символичного жеста. Окрыленный почти случившимся успехом отец спустя год решил довести дело до конца, но вместо этого привел сына на верную смерть. На высоте 4200 метров оба сорвались со скального участка горы, мальчик погиб во время падения, а мужчина сломал обе ноги, получил множество других травм, но смог вызвать сотрудников экстренных служб. Они добрались до места происшествия только на следующий день.

Из-за ухудшения погодных условий и сложности маршрута 12 спасателей сначала несколько часов не могли подобраться к альпинистам, нашли их к ночи и из-за темноты отложили эвакуацию до утра. Не хотели рисковать. Чего не скажешь о пострадавшем. 20 июля искалеченного отца и тело его ребенка доставили в поселок Терскол, поисково-спасательные работы на горе официально были завершены. Как рассказала журналистам 5-tv.ru адвокат Елена Пономарева, после лечения мужчине предстоит не только пережить главный кошмар любого родителя, похороны сына, но и, вероятно, ответить за его смерть по всей строгости закона.

Какое наказание может получить отец погибшего на Эльбрусе мальчика

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пономарева подчеркнула, что как правозащитник и просто здравомыслящий человек считает поведение отца недопустимым. Пусть он жить не может без туристических походов и альпинистских вызовов, но брать с собой 11-летнего сына и пускаться в столь опасные приключения просто безответственно, уверена адвокат. Именно действия взрослого по отношению к ребенку, а не фатальная случайность, привели к необратимым последствиям для всей семьи. Если же говорить сухим языком юриспруденции, ситуацию можно назвать причинением смерти по неосторожности.

«Конечно, умысла не было у отца, чтобы его ребенок погиб. Но, безусловно, здесь мы говорим о грубой невнимательности со стороны родителя, его неосмотрительности, его недальновидности, вот этой преступной, наверное, самонадеянности, которая привела к таким трагическим последствиям, тяжким последствиям. Поэтому, безусловно, в этой ситуации можно действия такого родителя квалифицировать как причинение смерти по неосторожности, и он может быть привлечен к уголовной ответственности, максимальное наказание за которую предусмотрено до двух лет лишения свободы», — пояснила Пономарева.

Адвокат подчеркнула, что роли фигуранта уголовного дела отцу мальчика, скорее всего, не избежать. Он проигнорировал все меры безопасности, и речь идет вовсе не об альпинистском снаряжении, а о возрасте сына и его подготовке. Эксперты не рекомендуют восхождение детям до 12 лет. Для 14-летних обязательным считают наличие кислородного оборудования, так как несформированный организм не всегда выдерживает высотную нагрузку. Некоторые клубы разрешают подъем в 16-18 лет в сопровождении взрослых, другие — только по достижении совершеннолетия.

«Нужно думать о том, что есть определенные допуски для того, чтобы подниматься на такие высокие вершины. Там же еще и кислорода нет, помимо того, что просто есть опасность сорваться или лавина сойдет. Человек должен пройти определенную подготовку профессиональную. Поэтому здесь мы, конечно, будем говорить о том, что отец повел себя по отношению к сыну абсолютно неправильно и подверг его жизнь опасности, что в итоге, в общем-то, произошло», — сказала адвокат.

За риски, связанные с вовлечением детей в экстремальный отдых, отвечают родители

Калугина Валерия /ТАСС

Многие любители гор, лесов и морских пучин — альпинисты, дайверы, рафтеры, каякеры, почитатели парашютного спорта и так далее — с ранних лет приучают детей к своему образу жизни. Но некоторые начинают с малого и действуют постепенно, а некоторые сразу делят с отроками байдарку или тянут их на Эльбрус или в тайгу с палаткой. Они рискуют, но если страшного не случилось, публикуют в соцсетях видео о сплоченной семье экстремалов и начинают планировать новый поход.

Плохая (или все-таки хорошая?) новость для таких родителей — это поведение тоже предполагает ответственность, даже если никто не пострадал. Елена Пономарева отметила, что уголовное дело возбуждается в случае «причинения смерти по неосторожности». Но в иных ситуациях, уверена она, правоохранительные органы тоже должны реагировать, так как есть еще и формулировки «оставление ребенка в опасности» и, например, «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

«Здесь конкретно по воспитанию, но это тоже часть участия в жизни и воспитании ребенка. Здесь, когда нет прямой связи со смертью и ее причиной, он (родитель. — Прим. ред.) создает опасную ситуацию, когда жизнь ребенка подвергается опасности, конечно, он может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 (Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). — Прим. ред.). Наказание может быть в виде предупреждения либо в виде штрафа», — заключила Пономарева.

Отец и сын из Ставропольского края не раз срывались во время восхождений

Манзюк Александр/ТАСС

Многие родители могут вспомнить хотя бы одну историю, когда их ребенок был на волоске из-за невнимательности взрослых: открытое окно, оставленный на плите кипящий суп, непотушенный костер, переход дороги в неположенном месте и так далее. Одних пережитый страх учит быть осторожнее, другими он воспринимается как вызов. Подъем на Эльбрус — это ведь тоже своеобразный реванш. Не получилось в первый раз, мальчик не выдержал испытания, попробуем через год! Ведь он станет старше, опытнее и сильнее, верно?

Отец погибшего мальчика занимался строительством и ремонтом, а свободное время любил проводить в горных походах. Ребенка брал с собой часто. Они поднимались на западную вершину Эльбруса, потом начали траверсировать восточную, шли в связке и срывались несколько раз. Падали, поднимались и продолжали путь. Об этом в интервью журналистам РИА Новости рассказал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, ссылаясь на слова пострадавшего мужчины.

После каждого падения папа принимал решение поднять мальчика и тащить дальше, а помощь вызвал, когда было уже слишком поздно. Более того, альпинисты предварительно даже не зарегистрировались в МЧС — шли «сами по себе». По факту происшествия проводится проверка, ее ход взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В России хотят ужесточить наказание за опасный туризм с несовершеннолетними

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва» еще раз напомнила всем любителям экстрима, что важно учитывать возраст и навыки детей перед серьезными испытаниями, иначе это не просто «оставление в опасности, а создание условий, которые представляют собой опасность, угрозу жизни и здоровью».

Сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский предложил ввести уголовную ответственность для отцов и матерей, которые водят своих отпрысков в смертельно опасные походы. По его мнению, не нужно разрабатывать новые законы, необходимо дополнить действующие статьи и внести в них уточнения. В беседе с изданием «Абзац» Оболонский заявил, что в ближайшее время организует обсуждение этой идеи на экспертном совете при уполномоченном по правам ребенка.

«Это должна быть реальная уголовная ответственность, а не просто общественное порицание», — заключил общественник.

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