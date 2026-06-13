«Пока все в йоде»: Медведеву выписали из больницы после операции на ногах

Евгению Медведеву выписали из больницы после операции на ногах

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась домой после операции на ногах и продолжает восстановление. Об этом спортсменка рассказала в Telegram-канале.

Ранее спортсменка сообщила, что перенесла плановое хирургическое вмешательство незадолго до предстоящей свадьбы с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. В соцсетях Медведева поделилась с подписчиками, что уже находится дома и постепенно приходит в себя после процедуры.

«Все, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу охлаждаю ножки льдом. Все у меня перемотанное, все замотанное. <…> Пока что все в йоде здесь. Но зато уже дома. Дома уже как-то попроще, полегче. Так что восстанавливаемся», — сообщила фигуристка.

По словам спортсменки, ближайшие недели ей предстоит посвятить реабилитации и восстановлению после операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Медведева раскрыла подробности свадьбы с Гайнутдиновым. По словам фигуристки, торжество пройдет летом 29 числа, однако месяц она не назвала. Жених и невеста планируют свадьбу, которая станет чем-то «средним между масштабным и камерным».

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