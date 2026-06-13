«Пока все в йоде»: Медведеву выписали из больницы после операции на ногах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 429 0

Хирургическое вмешательство было плановым.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Evgenia Medvedeva/jmedvedevaj_official

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Евгению Медведеву выписали из больницы после операции на ногах

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась домой после операции на ногах и продолжает восстановление. Об этом спортсменка рассказала в Telegram-канале.

Ранее спортсменка сообщила, что перенесла плановое хирургическое вмешательство незадолго до предстоящей свадьбы с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. В соцсетях Медведева поделилась с подписчиками, что уже находится дома и постепенно приходит в себя после процедуры.

«Все, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу охлаждаю ножки льдом. Все у меня перемотанное, все замотанное. <…> Пока что все в йоде здесь. Но зато уже дома. Дома уже как-то попроще, полегче. Так что восстанавливаемся», — сообщила фигуристка.

По словам спортсменки, ближайшие недели ей предстоит посвятить реабилитации и восстановлению после операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Медведева раскрыла подробности свадьбы с Гайнутдиновым. По словам фигуристки, торжество пройдет летом 29 числа, однако месяц она не назвала. Жених и невеста планируют свадьбу, которая станет чем-то «средним между масштабным и камерным».

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