«Наше любимое число»: Медведева раскрыла подробности свадьбы с Гайнутдиновым
Бюджет тождества не соответствует запланированным масштабам праздника.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова состоится летом
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и артист балета Ильдар Гайнутдинов узаконят отношения летом. Об этом спортсменка рассказала изданию The Voice на премии «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».
«Наше любимое число — 29. Лето», — отметила фигуристка.
Но вот месяц, на который запланировано торжество, Медведева не озвучила. Она уточнила, что не хочет организовывать грандиозное празднование. Жених и невеста планируют свадьбу, которая станет чем-то «средним между масштабным и камерным».
Однако Гайнутдинов заметил, что по бюджету предстоящий праздник далек от скромного.
Возлюбленные познакомились в телепроекте в конце 2024 года. Романтические отношения пара подтвердила летом 2025-го. А о том, что танцор сделал фигуристке предложение руки и сердца, стало известно в ноябре прошлого года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгения Медведева уже натренировалась кидать букет невесты. И на своей собственной свадьбе не пропустит эту традицию.
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