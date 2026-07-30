Мест нет? Почему молодые люди до 25 лет не могут найти работу

В России молодых людей до 25 лет без работы стало за год на четверть больше

Структурный парадокс сложился на российском рынке труда. Об этом «Известиям» рассказали эксперты. С одной стороны, общий уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,1%. При этом нетрудоустроенных молодых людей в возрасте до 25 лет стало почти на четверть больше, чем год назад.

Причин у такой ситуации несколько. Во-первых, наниматели чаще ищут готовых специалистов и не хотят обучать новичков. Во-вторых, молодежь обычно нацелена на офисную работу, тогда как рынку нужнее рабочие профессии. Наконец, часть задач, которые не требуют высокой квалификации, уже начал отбирать искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среднемесячная начисленная заработная плата в России в мае 2026 года достигла 110 216 рублей. Об этом свидетельствуют данные доклада Росстата, в котором учитываются выплаты до вычета налогов, включая премии, а также доходы всех работников организаций, в том числе с высокими зарплатами.

По сравнению с маем прошлого года показатель вырос на 10,1%. За период с января по май 2026 года рост средних номинальных зарплат составил 13,3% относительно аналогичного периода 2025 года.

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