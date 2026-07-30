«Золотой носок»: «Целительница» украла у пенсионерки миллион рублей во время ритуала

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

Шарлатанка обещала вылечить пожилую женщину от всех болезней.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; Telegram/Полиция Приморья/prim_police; 5-tv.ru

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Мошенница украла у пенсионерки миллион рублей во время ритуала в Приморье

Мошенница из Хабаровска обманула 85-летнюю жительницу Владивостока, пообещав провести «ритуал исцеления от всех болезней». Об этом сообщили в полиции Приморья.

Она убедила пожилую женщину, что владеет целебной силой, но для проведения специального обряда нужны все имеющиеся у клиентки деньги.

Обряд проводили на детской площадке. Доверчивая старушка принесла завернутые в носок сбережения в размере 1,25 миллиона рублей. «Целительница» сказала ей положить деньги на скамейку и отвернуться. После прочтенных «заговоров» пенсионерка пошла домой. Там она обнаружила, что носок с настоящими деньгами заменили на другой, а внутри вместо ее денег — фальшивки из «банка приколов».

Обманутая женщина обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска по Владивостоку задержали 51-летнюю ранее судимую приезжую из Хабаровска. Выяснилось, что она использовала парик, чтобы менять внешность и обманывать потенциальных жертв.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи выясняют другие эпизоды из преступной карьеры шарлатанки.

Похожий случай произошел ранее в апреле в Севастополе. Местная жительница похитила у жертвы ювелирное изделие во время «избавления от проклятия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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