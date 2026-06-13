«Ты тоже учись»: Наталья Бардо дала сыну совет, как нужно «сажать женщин на шею»

Актриса Наталья Бардо дала сыну совет сажать будущую избранницу на свою шею

Актриса Наталья Бардо дала сыну совет о будущем отношении к женщинам. Она опубликовала в соцсети ролик, в котором объяснила ребенку, почему заботливые мужчины заслуживают особого уважения.

В видео Бардо обратилась к сыну и пошутила, что в некоторых семьях женщина может «сидеть у мужчины на шее». По словам актрисы, мужчины, которые позволяют это делать, часто оказываются самыми лучшими.

«А то, что я сижу у папы на шее… Ну, ты знаешь, сынок, во многих семьях такое бывает. И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, они, эти мужчины, всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости», — сказала Бардо.

Сын актрисы отреагировал на наставление с практичным вопросом. Он спросил, что делать, если женщина окажется тяжелее его в два раза.

«А что, если она будет весить больше, чем я в два раза?» — поинтересовался мальчик.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2016 году у пары родился сын.

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