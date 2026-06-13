Бокерия заявил, что здоровый образ жизни надо вести с детства

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

По словам хирурга, многие родители упускают одну из ключевых задач в воспитании ребенка.

Здоровый образ жизни надо вести с детства

Фото: © РИА Новости/Александр Калинин

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Основы здорового образа жизни необходимо закладывать еще в детстве. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Специалист подчеркнул, что ребенку важно не только получать знания и развивать творческие способности, но и с ранних лет учиться заботиться о собственном здоровье. По мнению Бокерии, детей следует приучать к правильному питанию, физической активности и полезным повседневным привычкам.

«Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом», — заявил Бокерия.

Академик отметил, что ответственное отношение к своему здоровью должно стать неотъемлемой частью общей культуры человека. При этом он обратил внимание, что именно родители должны первыми донести эту мысль до ребенка, однако нередко взрослые забывают о такой важной составляющей воспитания.

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