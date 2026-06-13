Две девочки утонули в Тульской области, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье «О причинении смерти по неосторожности» по факту утопления двух малолетних сестер 2017 и 2019 года рождения в необорудованном для купания водоеме в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По предварительной информации, трагедия произошла 13 июня вблизи поселка Восьмое Марта в Узловском районе. В настоящее время следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле регионального управления СК России и прокуратуры.

Как ранее писал 5-tv.ru, в развлекательном комплексе в Воронежской области едва не утонула трехлетняя девочка из-за отсутствия спасателей и бездействия персонала. Пока ребенок находился в критическом состоянии, первую помощь оказывали другие гости, так как никого из сотрудников поблизости не оказалось. Более того, находившийся рядом аниматор проигнорировал ситуацию и продолжал вести шоу.

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