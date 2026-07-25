Охранник насадил на железные прутья: ребенок погиб на энергообъекте в Тольятти

В Тольятти охранник насадил 10-летнего мальчика на прутья забора, ребенок погиб

Десятилетний мальчик скончался от травм, после того как охранник энергообъекта насадил его на колья забора в Тольятти. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

Ребенок пробрался на огороженную с территорию с друзьями, когда детей заметил охранник, они попытались сбежать. Подробности инцидента 5-tv.ru раскрыл отец мальчика.

По словам мужчины, его сын с приятелями гуляли по улице, проходя мимо упомянутого объекта. Один из ребят крутил в руках солнцезащитные очки, они вылетели и оказались за забором. Дети перелезли, чтобы их забрать, и в этот момент за ними погнался охранник, выкрикивая угрозы. Трое друзей проползли под ограждением, а один решил полезть наверх.

«И в этот момент охранник, видя, что мой ребенок находится на металлических прутьях забора областью живота и грудной клетки, схватил его и со всей силы потащил перпендикулярно вниз. Таким образом, что мой сын на них наделся, как шашлык на шампур», — сказал отец погибшего.

Он отметил, что поначалу ребенок пытался самостоятельно выбраться, однако охранник не давал ему этого сделать, продолжая дергать за ноги, из-за чего ребенок получил тяжелые повреждения внутренних органов. Затем охранник снял пострадавшего с прутьев, повалил на асфальт, схватил за шею и потащил вглубь территории, параллельно сбрасывая звонки отца.

«Когда я звонил, он просто сбрасывал вызовы и не вызывал скорую помощь», — заявил мужчина.

Мальчика в итоге госпитализировали, но травмы оказались фатальными, он скончался в больнице на следующий день.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, следователи составляют ходатайство о его заключении под стражу.

В соцсетях отец мальчика обвинил охранника в убийстве, подчеркнув, что у ребенка «от органов живого места не осталось».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Красноярском крае десятилетний мальчик погиб от удара током во время мытья квадроцикла.

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