Оппозиция в Армении признала прошедшие парламентские выборы нелегитимными

Шесть блоков и партий Армении признали прошедшие парламентские выборы в стране нелегитимными. Об этом говорит их совместное заявление, сделанное после оглашения итогов голосования.

Оппозиционные блоки и партии возложили ответственность на эскалацию напряжения в стране на действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парламент страны по итогам выборов прошли три политические силы из 18 участвовавших.

Лидером гонки была признана правящая партия премьера Пашиняна «Гражданский договор», которая набрала 49,7456% голосов. Такой результат дает право сформировать новое правительство страны.

На втором месте — партия «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном, за нее голоса отдали 23,2710% избирателей.

Третье место — за блоком «Армения» и экс-президентом страны Робертом Кочаряном. Их результат — 9,9231% голосов.

Выборы состоялись 7 июня, однако подведение их итогов затянулось из-за многочисленных жалоб оппозиции на нарушения.

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