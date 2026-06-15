«Благополучия и новых успехов»: Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Российский лидер отметил успехи Китая под руководством председателя.

Путин поздравил Си Цзиньпина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Текст сообщения российского лидера к своему китайскому коллеге опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. <…> Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — пожелал президент.

Также Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай смог добиться впечатляющих результатов во многих сферах и планомерно укрепляет свои позиции на мировой арене. Кроме того, сам лидер КНР пользуется высоким авторитетом как у себя на родине, так и за ее пределами.

Напомнил президент России и о своей недавней поездке в Пекин. Он пояснил, что с теплом вспоминает этот визит. И добавил, что прошедшая встреча подтвердила позитивную динамику российско-китайских отношений во всех направлениях.

Путин заверил, что Москва и Пекин продолжат вести конструктивный диалог и поддерживать тесные связи во благо своих сограждан и в интересах построения справедливого, демократичного, многополярного мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 сказал, что у России и Китая сложились доверительные отношения. Он заметил, что два государства расширяют сотрудничество в передовых отраслях, включая искусственный интеллект, информационные технологии, биологию и генетику.

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