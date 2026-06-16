Умерла мать оперного певца Хворостовского Людмила

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Министр культуры Красноярского края пообещал, что региональные власти помогут семье покойной с организацией похорон.

Умерла мать Дмитрия Хворостовского — новости

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского Людмила Хворостовская умерла в Москве на 91-м году жизни. С такой информацией в своем Telegram-канале выступил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

«Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал чиновник.

По заверениям министра, региональные власти окажут поддержку семье с организацией похорон.

Сын Людмилы Хворостовский, оперный певец Дмитрий Хворостовский, умер 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Народный артист боролся с онкологическим заболеванием более двух лет.

Так же 16 июня стало известно о смерти создателя советского синтезатора «Поливокс» Владимира Кузьмина. Об этом сообщал 5-tv.ru. Знаменитый синтезатор инженер разработал на Качканарском радиозаводе «Форманта». Известно, что над дизайном инструмента трудилась жена Кузьмина — Олимпиада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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