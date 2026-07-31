Группа из десяти человек пропала, покоряя вершину Броуд-Пик в Пакистане

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Среди них и один из самых известных в мире альпинистов-высотников, непалец Нирмалом Пурджей.

Альпинисты пропали в Пакистане

Фото: www.globallookpress.com/Florian Bachmeier

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Группа альпинистов из десяти человек пропала во время восхождения на вершину Броуд-Пик в Пакистане. Об этом сообщило издание Himalayan Times со ссылкой на Альпийский клуб Пакистана.

«В пятницу активизировались поисково-спасательные операции по розыску известного непальского альпиниста Нирмала Пурджи <…> и девяти других альпинистов, пропавших без вести после того, как в четверг во время восхождения на вершину Броуд-Пик в Пакистане сошла мощная лавина», — проинформировали СМИ.

Массив снега обвалился около полудня. В этот момент альпинисты переходили от одной стоянки к другой. После этого со всеми участниками экспедиции была потеряна связь. Но GPS-трекер Пурджи перемещался уже после того, как сошла лавина.

В состав пропавшей группы входили альпинисты из разных стран: пять непальцев, два пакистанских высокогорных гида, по одному человеку из Омана, Китая и США. Для поисков группы были задействованы вертолеты.

Нирмал Пурджа — это один из самых известных в мире альпинистов-высотников. За спиной непальца 57 успешных покорений вершин высотой более восьми тысяч метров. Причем 29 раз из них он поднимался без использования дополнительного кислорода. Кроме того, в 2019 году Пурджа установил мировой рекорд. Он поднялся на все 14 «восьмитысячников» за полгода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что альпинист погиб во время восхождения на гору в Карачаево-Черкессии. Он пытался покорить в составе группы из семи человек.

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