Умер чемпион мира по футболу Франко Барези

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 90 0

Спортсмен выступал за клуб «Милан», а также 81 матч отыграл за итальянскую сборную.

Умер Франко Барези

Фото: © Getty Images/Nicolò Campo/Contributor/LightRocket

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Умер чемпион мира по футболу, защитник итальянского клуба «Милан» Франко Барези. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Милан» оплакивает смерть Франко Барези. Его пример и характер, как и футболка с номером шесть, навсегда останутся неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и истории всего клуба», — отметили в клубе.

Также они выразили соболезнования близким спортсмена и отметили, что вместе с ними скорбят и болельщики.

Футболисту было 66 лет. Длительное время он боролся с серьезной болезнью.

Барези родился 8 мая 1960 года в итальянском городе Травальято. Как профессиональный спортсмен был игроком футбольного клуба «Милан». За свою карьеру спортсмен успел шесть раз стать чемпионом Италии, четыре раза завоевывал Суперкубок страны и один раз Суперкубок УЕФА.

Кроме того, он отыграл 81 матч за сборную Италии, в составе которой в 1982 году стал чемпионом мира. В 1994-м он стал серебряным призером турнира, а в 1990 году — бронзовым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер олимпийский чемпион 1972 года и заслуженный тренер СССР Иван Едешко. Ему было 81 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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