«Я сама из этого профсоюза»: Сябитовой стыдно за бумеров и их отношение к детям

Телеведущая Сябитова обвинила родителей в инфантильности поколения зумеров

Телеведущая и сваха Роза Сябитова не делит поколения на хорошие и плохие, так как понимает: на людей влияет время, в которое они родились, и пример родителей и отношений в семье. По мнению звезды программы «Давай поженимся!», современная молодежь не умеет жить в браке долго и счастливо. Но пары женятся и вскоре разводятся не потому, что нет любви, а потому, что не видели счастья в глазах мамы и папы.

Своим взглядом на проблемы поколений Сябитова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь». Как отметила ведущая, бумеры, как она, и зумеры кардинально отличаются, потому что их личности выстроились в разных обстоятельствах. У каждой эпохи свои прорывы и свои недостатки, и это нужно просто признать.

«Вы не плохие, среда сформировала вас более инфантильными… Мы для вас не лучший пример. Мы в девяностые практически либо поубивали наших мужей, либо они поумирали, как у меня, от стрессов, от инсультов и инфарктов. А те, кто выжил, вообще они на роль мужей и кормильцев не особо (годятся)», — отметила Сябитова.

Отсутствие надежного мужчины рядом — беда едва ли не всех женщин XX–XXI веков. После Великой Отечественной войны защитники ушли на фронт, а тех, кто вернулся, на всех попросту не хватило. Ровесницы Розы Сябитовой прошли трудности девяностых, многие также потеряли своих мужей. И теперь дамы или предпочитают жить одни, или хватают первого встречного.

«Посмотрите наш шоу-бизнес. Я сама из этого профсоюза. Да, мне стыдно просто порой это, сколько мужей. А ко мне приходит в брачное агентство тетя очень богатая, не знаю, сколько на ней надето, она с собой целый этот носит швейцарский банк. И она мне начинает говорить: „Я уже восьмой раз замуж хочу выйти, в каждом году была счастлива“. Ну, понятно, что вы туда не хотите, потому что мы для вас плохой пример», — заключила сваха.

Развод — дело трудное во всех отношениях. Сначала страшно принять решение, даже если жизнь в браке невыносима, потом нужно научиться жить в одиночку и ни на кого не рассчитывать. С этой задачей справляются не все. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему некоторые пары женятся повторно спустя несколько лет после расставания.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.