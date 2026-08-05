Памфилова: на выборах в РФ планируется применить плавающие и летающие дроны

На выборах в Государственную думу девятого созыва для доставки избирательной документации в отдаленные и труднодоступные районы впервые планируется использовать летающие и плавающие дроны. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа.

По ее словам, труднодоступные районы есть в 36 регионах страны, поэтому комиссия ищет новые способы доставки бюллетеней и другой документации.

«Мы сейчас активно пытаемся использовать в том числе и беспилотники летающие и плавающие для доставки бюллетеней, документации, чтобы облегчить жизнь нашим женщинам, конечно, которые там на собачьих, оленьих упряжках добираются до каждого избирателя», — рассказала Памфилова.

Плавающий беспилотник. © РИА Новости/ Алексей Даничев

Она подчеркнула, что использование дронов должно упростить работу комиссий и ускорить доставку документов.

Также Памфилова заявила, что участие в голосовании — это вклад каждого гражданина в победу РФ. Российские военнослужащие выполняют боевые задачи, защищая страну, а граждане могут поддержать государство, придя на избирательные участки.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, в ходе которых предстоит избрать 450 депутатов. Всего в России в эти дни пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избирательная система России полностью готова к проведению предстоящих выборов. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что при организации голосования особое внимание уделили вопросам безопасности. По ее словам, подготовлены меры защиты от возможных угроз, включая диверсии и кибератаки.

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