Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать оценку действиям партии «Яблоко»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 41 0

По словам депутата, необходимо не допустить «использования предвыборной агитации в антироссийских целях».

Миронов призвал проверить партию «Яблоко» перед выборами

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко». Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он призвал не допустить, чтобы партия «использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях».

«Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии „Яблоко“ и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям», — написал парламентарий.

Миронов заявил, что представители «Яблока», по его мнению, неоднократно занимали позицию, противоречащую интересам страны. В частности, он напомнил о заявлении партии, опубликованном в день начала специальной военной операции в 2022 году, в котором СВО называлась «тягчайшим преступлением». По утверждению политика, впоследствии партия не изменила свою позицию.

Кроме того, Миронов заявил, что предвыборные обещания «Яблока» о достижении мира означают уступки коллективному Западу. Он также обвинил партию в поддержке лиц, признанных в России иностранными агентами.

«Итог: в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов», — заявил Миронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК России подготовился к проведению предстоящих выборов. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что при подготовке кампании особое внимание уделили безопасности голосования. По ее словам, комиссия учитывает возможные риски, включая угрозы диверсий и кибератак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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