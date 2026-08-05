Эликсир молодости: как время приема пищи влияет на организм

Ранний ужин помогает сохранить остроту ума и когнитивные способности

Специальный режим питания, ограничивающий прием пищи восьмичасовым окном, благотворно влияет на работу мозга даже без дополнительной потери веса. Об этом сообщил Yahoo News со ссылкой на исследование ученых из Университета Ратгерса, представленное на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2026.

В ходе эксперимента под руководством Сью Шапсес специалисты наблюдали за 47 женщинами в возрасте от 50 до 79 лет, страдающими от избыточного веса.

Участниц разделили на две группы: все они сократили потребление калорий на 500 единиц в сутки, однако первая группа принимала пищу в течение 12 часов, а вторая — строго в течение восьми часов (например, с 10:00 до 18:00).

Спустя полгода обе группы продемонстрировали схожий результат в похудении — около 8% от общей массы тела. При этом только у тех, кто придерживался ограниченного временного интервала, зафиксировали значительный прогресс в планировании и способности решать сложные задачи.

Исследователи связывают такой эффект с синхронизацией питания и циркадных ритмов организма. Прием пищи в активное светлое время суток и длительный ночной перерыв помогают снизить уровень воспалительных процессов и улучшить метаболическое здоровье, что напрямую отражается на состоянии нейронов.

Ученые подчеркивают, что завершение ужина как минимум за четыре часа до сна также способствует более качественному отдыху, который критически важен для памяти. Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы работы призывают к осторожности, напоминая, что интервальное питание подходит не всем, особенно людям с диабетом или расстройствами пищевого поведения.

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