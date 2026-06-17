Прокурор запросил три года колонии общего режима для Митрошиной по делу об отмывании денег

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 61 0

Блогер частично признала вину.

Сколько прокурор запросил для блогера Митрошиной

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Гособвинение попросило признать виновной блогера Александру Митрошину в отмывании 127 миллионов рублей и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, 900 тысяч рублей штрафа и конфискации имущества. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В марте Митрошина частично признала вину и заявила, что не оспаривает выводы налоговых органов о дроблении бизнеса.

Блогера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи, куда она прибыла из Дубая. Ей предъявили обвинение в отмывании денег.

По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы.

С марта 2022 года блогер проживала в ОАЭ, позже вернулась в Россию.

Следственный комитет 1 ноября завершил расследование уголовного дела в отношении Митрошиной по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере и направил материалы в суд.

Затем Тверской суд Москвы 4 декабря прошлого года удовлетворил ходатайство государственного обвинения и продлил срок домашнего ареста блогеру на шесть месяцев, до 1 мая 2026 года.

Александра Митрошина — блогер и предприниматель, известная как автор курсов по продвижению в социальных сетях и личному бренду. На ее аккаунты в соцсетях были подписаны миллионы пользователей.

Несколько лет назад она входила в число самых известных российских инфлюенсеров и регулярно проводила образовательные программы для блогеров и предпринимателей.

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