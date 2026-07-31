Нечем платить: Лерчек попросила суд не назначать ей штраф

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 114 0

Государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

Лерчек попросила суд не назначать ей штраф

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Лерчек попросила суд не назначать ей штраф из-за невозможности его оплатить

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила суд не назначать ей штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, который ранее запросило государственное обвинение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам источника, во время судебного заседания Чекалина заявила, что не сможет выплатить такую сумму.

«В ходе заседания Валерия Чекалина заявила о невозможности оплатить такой штраф и просила его не назначать», — сообщил источник.

Ранее государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконных валютных операциях.

Во время прений сторона защиты настаивала на полном оправдании Чекалиной. В качестве альтернативы адвокаты просили суд, в случае вынесения обвинительного приговора, освободить ее от наказания в связи с онкологическим заболеванием.

Дело о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам рассматривается в закрытом режиме. Свою вину Валерия Чекалина не признала.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
31 июл
Rolls-Royce и 45 миллионов: суд оставил Лерчек без арестованного имущества
31 июл
От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек
31 июл
Обвинение просит для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей
31 июл
Блогеру Лерчек могут сменить меру пресечения на домашний арест
28 июл
Уголовное дело блогера Лерчек передали другому федеральному судье
27 июл
Лерчек планировала поездку в Белград для вакцинации после химиотерапии
25 июл
Суд возобновил производство по делу Лерчек
10 июл
«Она болеет»: Лерчек не явилась на заседание суда
9 июл
«Химия накопилась»: состояние Лерчек перед судом резко ухудшилось
9 июл
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве
7:17
«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам
7:00
«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
6:41
Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию
6:20
«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте
Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео