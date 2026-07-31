Нечем платить: Лерчек попросила суд не назначать ей штраф
Государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лерчек попросила суд не назначать ей штраф из-за невозможности его оплатить
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила суд не назначать ей штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, который ранее запросило государственное обвинение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам источника, во время судебного заседания Чекалина заявила, что не сможет выплатить такую сумму.
«В ходе заседания Валерия Чекалина заявила о невозможности оплатить такой штраф и просила его не назначать», — сообщил источник.
Ранее государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконных валютных операциях.
Во время прений сторона защиты настаивала на полном оправдании Чекалиной. В качестве альтернативы адвокаты просили суд, в случае вынесения обвинительного приговора, освободить ее от наказания в связи с онкологическим заболеванием.
Дело о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам рассматривается в закрытом режиме. Свою вину Валерия Чекалина не признала.
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