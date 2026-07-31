Лерчек отказалась давать комментарии журналистам после окончания прений по делу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 131 0

В ходе заседания блогер вину не признала.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не стала общаться с журналистами после завершения прений сторон по делу о незаконных валютных операциях. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

После заседания Чекалина молча вышла из здания суда и направилась к автомобилю в сопровождении своего возлюбленного, танцора Луиса Сквиччиарини. Блогер проигнорировала вопросы представителей СМИ, не вступая с ними в разговор и избегая зрительного контакта.

Во время прений защита просила полностью оправдать Чекалину. В качестве альтернативы адвокаты попросили в случае обвинительного приговора освободить ее от наказания в связи с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государственное обвинение запросило для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Блогера обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам. Свою вину она не признала, а рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

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