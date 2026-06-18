Увозил в лес и убивал: суд вынес приговор бугурусланскому маньяку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 18 0

Сергея Карпука также обязали выплатить компенсации семьям погибших.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Маньяк из Бугуруслана получил 18 лет за убийства женщин

Бугурусланский районный суд вынес приговор Сергею Карпуку по делу об изнасилованиях и убийствах женщин. Осужденный, известный как бугурусланский маньяк, получил 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В срок наказания Карпуку зачтут время, проведенное в следственном изоляторе, по принципу день за день. Помимо лишения свободы, суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда. Семье Габдрахмановых он должен выплатить 3,5 миллиона рублей. Еще такую же сумму — 3,5 миллиона рублей — суд постановил взыскать в пользу вдовца Андрея Кузнецова.

После заседания Карпук заявил журналистам, что указал места, где находятся тела убитых им людей. Однако обнаружить удалось не всех погибших.

Ранее мужчина признал вину в убийстве шести женщин. По версии следствия, преступления были совершены в Оренбургской области в 2000-х годах. Карпук подвозил женщин на автомобиле, затем увозил их в лес, насиловал и убивал.

Раскрыть дело удалось только спустя 17 лет. Следователи вышли на подозреваемого благодаря генетической экспертизе. После задержания Карпук дал признательные показания и во время следственного эксперимента показал, как совершал преступления.

Что известно о бугурусланском маньяке

Серийный убийца, получивший известность как «бугурусланский маньяк», совершал преступления в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области в 2000-х годах. К июню 2026 года его признали виновным в убийстве шести женщин.

По версии следствия, мужчина выбирал жертв среди женщин, которые голосовали на дороге. Он подъезжал на автомобиле и предлагал подвезти их. После этого под вымышленным предлогом менял маршрут и увозил пассажирок в безлюдные места.

Чаще всего преступления происходили в лесополосе. Там он применял насилие, насиловал женщин, а затем душил их. Чтобы скрыть следы, тела убитых он закапывал в лесу. Одну из жертв, по данным следствия, преступник сбросил с моста в реку Мочегай.

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